Beringen

Florent Hamal (72) en Josée Ambroos (69) zijn 50 jaar getrouwd. De verliefdheid sloeg toe bij Florent en Josée op de heide in Diepenbeek. Florent verdiende de kost in de ondergrond van de mijn van Beringen. Josée was huisvrouw. Het gouden paar heeft vier kinderen, acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Florent is een verwoed duivenmelker, Josée gaat liever fietsen.