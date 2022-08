Hot, hot, hot de komende weken, want de zomer geeft zin en dus lopen tussen de lakens de temperaturen weer hoog op. Meer nog: we doen het ook op andere, spannende plekken, van de tent tot het strand. Seksuologe en relatietherapeut Chloé De Bie neemt ons acht weken lang mee op ‘sexpeditie’ en zorgt met haar tips voor de heetste zomer. Deze week: seks in het openbaar.