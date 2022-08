Beringen

Gerda Huybrechts (72) en Roger Vereecke (74) uit Paal zijn al 50 jaar een paar. Ze hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Ze leerden elkaar kennen in dancing Luna in Koersel. Roger was militair, Gerda was fabrieksarbeidster op de Philips. Op vakantie gaan ze niet, het is veel te goed in Paal. Maar het allerbelangrijkste voor de jubilarissen zijn hun kinderen en kleinkinderen.