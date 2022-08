60 jaar getrouwd: Josée en Kamiel in Nieuwerkerken

Nieuwerkerken

Kamiel Roba (84) en Josée Jacques (81) uit Nieuwerkerken vierden hun 60ste huwelijksverjaardag vieren. Het diamanten paar heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. Al op jonge leeftijd ging Kamiel dagelijks de baan op als melkboer. Echtgenote Josée sprong bij met het uitwassen van de kruiken. Daarnaast zorgde ze voor de kinderen en later ook de kleinkinderen. De jubilarissen zijn nog steeds erg actief in het verenigingsleven in Nieuwerkerken. Ook kaarten en dansen doen ze allebei heel graag. Net zoals fietsen, want dat houdt hen jong en fit.