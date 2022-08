Pat Krimson neemt afscheid van moeder: “Het verlies gaat ondraaglijk zijn”

“Mama is onlangs van ons heengegaan. Ze is heel rustig en vredig ingeslapen. Gerda was echt op, de strijd was helemaal gestreden...”, schrijft Pat Krimson, oftewel Patrick Claesen bij een foto van het overlijdensbericht van zijn moeder. “Woorden schieten mij momenteel tekort en het verlies gaat ondraaglijk zijn. Mama onze band was zo fijn, zo warm met niets te vergelijken… Bedankt voor het leven en de liefde, bedankt om zo’n fantastische sterke mama te z️ijn.”

Gerda Poel was kapster, maar verbleef al een hele tijd in woonzorgcentrum BoCasa. “Mijn moeder zit in het rusthuis. Zij is dement. Ik ben een van de weinigen die haar bezoekt, vier keer per week”, zei de frontman van 2Fabiola onlangs nog over haar in een interview met De Morgen.

"Je was altijd zo blij en fier als ik ging optreden. Ik zal speciaal voor jou nog harder mijn best doen lieve mama en mij optrekken aan uw woorden 'The show must go on'. Ik mis U nu al enorm", besluit Krimson in het bericht. De show ging afgelopen weekend al volop door. Zo stond hij twee keer op het podium van Paal op Stelten. Hij trad samen met Loredana op als 2Fabiola en speelde achteraf ook nog een dj-set.