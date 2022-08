60 jaar getrouwd: Henri en Julienne in Pelt

Pelt

Henri Frederix (84) en Julienne Truyers (83) uit Overpelt vierden hun diamanten bruiloft. Henri werkte in de bouw en heeft mee gebouwd aan opmerkelijke gebouwen zoals de kerk van Lindel, het Evoluon in Eindhoven en de watertoren op de Corda Campus in Hasselt. Julienne nam vooral het huishouden en de zorg voor haar drie kinderen voor haar rekening. Intussen kwamen er ook zes kleinkinderen. En die komen nog steevast op zondagnamiddag langs voor een stukje vlaai. Henri en Julienne houden zich nog goed bezig in hun groenten- en siertuin en staan ook altijd klaar voor een fietstochtje met de gepensioneerden van het Lindel.