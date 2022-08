Een man is zondagmiddag door meerdere tuinen gelopen langs de Heppersteenweg in Maaseik. De man uit Bocholt bleek onder invloed van cocaïne en hij had geen idee hoe hij in Maaseik was terechtgekomen. De politie heeft de man meegenomen naar het commissariaat. Hij mocht in de politiecel ontnuchteren.

maw