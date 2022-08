Een auto is zaterdag rond 15.45 uur tegen een boompje beland op de Hermanslaan in Maasmechelen. Een 30-jarige vrouw uit de gemeente is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Zondagavond rond 18 uur is een 56-jarige fietsster gevallen op de Dokter Haubenlaan in Maasmechelen. De Nederlandse vrouw is naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

maw