Orper helpt straatkinderen in Kinshasa

Sinds 1988 volgt en steunt Diepenbeek de ontwikkeling en het werk van Orper (Oeuvre de Reclassement et de Protection des Enfants de la Rue), vrij vertaald Project voor straatkinderen in Kinshasa- Congo. In 2007 en 2009 reisden drie dames van uit Diepenbeek naar Orper in Kinshasa om er een handje te helpen. Deze kinderen zijn getraumatiseerd, 80 procent van hen wordt beticht van hekserij en wordt daarom verstoten door hun familie.

Orper begeleidt kinderen en jongeren met zeven opvanghuizen voor straatkinderen, een nachtploeg die kinderen op straat medisch verzorgt en begeleidt, wee dispensaria om eerste zorgen toe te dienen, drie ateliers voor beroepsopleiding van kapper, kok en snit en naad en een boerderij om groenten en fruit te telen en opleiding te geven aan grote jongens.

Wil je meer info, neem dan contact op met Anny Steegmans, Jagerstraat 10 Diepenbeek of timage@telenet.be