Lummen

Grace Vanhoudt (26) uit Tervant, werkt voor Nike

Eliseo Alicata (30) uit Rekem, werkt voor Nike

Hoe hebben we elkaar leren kennen? “oOp een blind date zo’n vijfeneenhalf jaar geleden. En nu wonen we al ongeveer twee jaar in ons huisje dat we samen gekocht hebben.” (gnk)

