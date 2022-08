Geen miswijn, wel pareltjes uit Piemonte: sommelier opent pop-upwijnbar in kerk van As

In de Sint-Aldegondiskerk in As schenkt de pastoor al bijna honderd jaar geen miswijn meer. Deze zomer serveert sommelier Anja Janssen er in Bar-o-lo de beste wijn, gemaakt met het grootste respect voor de natuur. “Ik ga op zoek naar wijn die me kan raken.”

Sommelier Anja Janssen heeft haar hart verloren in Piemonte en aan de plaatselijke wijnen. “Mijn grootste passie is wijn. Daarom ga ik altijd op zoek naar wijnen die me weten te raken en die gemaakt zijn met het grootste respect voor de natuur. Ik wil er zo veel mogelijk mensen mee laten kennismaken bij Bar-o-lo, de pop-up wijnbar die ik deze zomer open in de prachtige Sint-Aldegondiskerk van As. De naam verwijst niet alleen naar een bar, maar ook naar een barolo, een rode wijn uit Piemonte.”

© Dick Demey

Bij Bar-o-lo kan je genieten van wijnen die Anja eigenhandig selecteerde, maar ook van bijpassende aperitivi om de honger te stillen. Er is ook een proeversbeleving: je nipt van tien wijnen op je eigen tempo.

Bar-o-lo is open op 13 en 14 augustus en 17 en 18 september, telkens van 11 tot 23 uur. Parkeren kan op het Sint-Aldegondisplein of op de parkeerplaats aan het gemeentehuis van As. (Dorpsstraat 2 in As, op 4 minuten wandelen)