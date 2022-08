Pasgeboren zoontje Khloé Kardashian heeft nog geen naam, en dat kan nog even zo blijven

De Amerikaanse realityster Khloé Kardashian is via een surrogaatmoeder mama geworden van een zoon. Het kindje heeft nog geen naam en dat kan nog even duren. Kardashian wil naar verluidt al haar tijd nemen om de perfecte naam te bedenken.

De draagmoeder met wie Khloé Kardashian (38) en haar ex-vriend Tristan Thompson (31) enkele maanden geleden in zee gingen, is afgelopen week bevallen van een jongen. Dat meldde een woordvoerder van de realityster afgelopen vrijdag aan showbizzblad People. Meer info over het kindje is er niet, want het heeft momenteel nog geen naam. “Khloé is in de wolken. Ze wilde heel graag een jongetje”, aldus een bron in hetzelfde blad. “Ze heeft nog geen naam gedeeld. Ze zal haar tijd nemen, want ze wil dat de naam heel precies bij hem past.”

De knipperlichtrelatie tussen Khloé en Tristan, die met True al een vierjarig dochtertje hebben samen, is momenteel over en uit. Ze gingen elk hun eigen weg in januari, twee maanden nadat de surrogaatmoeder zwanger werd. Thompson had Khloé bedrogen en zou tijdens zijn affaire een andere vrouw, Maralee Nichols, zwanger gemaakt hebben. Zij beviel in december vorig jaar.

Weetje: Khloé is niet de eerste van de Kardashian-familie die de tijd neemt om een naam te zoeken. Ze kan brainstormen met haar halfzus Kylie Jenner. Die laatste werd voor de tweede keer mama in februari. Zij en haar lief Travis Scott noemden hun zoontje aanvankelijk Wolf, maar zeven weken later kwamen ze op hun beslissing terug omdat de naam volgens hen niet bij de jongen past. De nieuwe naam – als die er al is – is nog niet officieel aangekondigd.