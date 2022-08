Twee miljoen liter water stroomt weg na brand, gemeente met handen in het haar: “Zo moeten we al het openbaar groen laten verdorren”

Het gemeentebestuur van Beveren-Waas was vorige week nog lyrisch over de twee miljoen liter regenwater die kon gebruikt worden om gemeentelijk groen te bewateren. Maar na een zware brand op een inactief landbouwbedrijf, is dat reservoir lek geslagen en stroomde al het water weg. De gemeente moest halsoverkop op zoek naar een oplossing. “Als we geen alternatief vinden, zullen we alles moeten laten verdrogen”, zegt de burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

Een verwoestende brand heeft een deel van een tuinbouwbedrijf in de Varenstraat in Melsele in de as gelegd. Het inactieve landbouwbedrijf had onlangs haar watervoorraad ter beschikking gesteld voor de gemeente. De twee miljoen liter water zou gebruikt kunnen worden om gemeentelijke sportterreinen en andere stukken groen te besproeien om kraantjeswater te sparen.

Normaal gesproken kan de groendienst beroep doen op verschillende waterreservoirs, maar aangezien die mogelijk vervuild zijn met PFOS, mag dat water niet meer gebruikt worden. “Een godsgeschenk”, noemde men de twee miljoen liter water nog.

Nu is die voorraad volledig weggespoeld aangezien de tank lekgeslagen is door de brand in het tuinbouwbedrijf. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) zou het maar wat graag zelf kunnen doen regenen. “Maar ik ben God de Vader niet”, zegt hij. “Ik kan alleen maar akte nemen van het jammerlijke feit dat die watervoorraad verloren is gegaan, wat ik enorm betreur.”

Oplossing in de maak?

“Gelukkig heb ik al van een andere tuinder een heuglijke telefoon gekregen dat die ook over een watervoorraad beschikt die we nu kunnen gebruiken. Het gaat om een reservoir dat niet volledig vol is, maar onze diensten hebben nu de opdracht gekregen om de mogelijkheden te bekijken. Indien deze nieuwe kans geen optie is, zitten we wel degelijk met een zwaar probleem. Als we geen alternatief vinden zullen we alles gewoon moeten laten verdrogen, zo simpel is het.”

Confronterende taal van een burgemeester die zelf thuis aan landbouw doet en ook daar de droogte hard ziet toeslaan. Maar deze droogte is geen eenmalig voorval en zou ons in de toekomst nog meer parten kunnen spelen. “We moeten ook vooruitkijken om te zien hoe we deze problematiek de baas kunnen”, zegt burgemeester Van de Vijver.

“We zullen veel meer waterputten moeten bijsteken om regenwater te kunnen opvangen. Maar als de zomers zo droog blijven en je wil het groen besproeien, dan gaan die voorraden pijlsnel achteruit. We hebben nu zelfs al water moeten overbrengen van CC Ter Vesten naar het nieuwe gemeentehuis omdat de waterputten daar al leeg waren en we de toiletten dus met drinkbaar water moesten doorspoelen. En dat kan absoluut niet de bedoeling zijn.”