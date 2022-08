Dodentocht vraagt supporters langs parcours om wandelaars te verfrissen

De organisatie achter de Dodentocht in Bornem plant extra maatregelen nu het 100 kilometer lange wandelevenement vrijdagavond en zaterdag pal in een hittegolf dreigt te vallen. Zelf voorziet de Dodentocht extra waterpunten op het parcours, maar ze vraagt ook aan supporters langs de kant van de weg om verfrissing mee te nemen voor de deelnemers.

Met mogelijk temperaturen tot 35 graden dreigt de Dodentocht nog meer dan anders een calvarietocht te worden voor heel wat deelnemers. Aan een annulatie van het evenement denkt de organisatie momenteel echter nog niet. “We zijn wel in nauw overleg met de veiligheidsdiensten”, zegt woordvoerster Ilse Robyn.

De Dodentocht is met 13.000 inschrijvingen volledig uitverkocht en voorlopig haken er volgens de organisatie nog geen mensen af vanwege de voorspelde hitte. “We horen wel her en der dat de deelnemers zich aan het voorbereiden zijn op de weersomstandigheden”, zegt Robyn. “Zelf roepen we ook op om zeker een hoofddeksel mee te nemen en wat verfrissing. We voorzien extra waterpunten en vragen ook supporters om bijvoorbeeld fruit, een emmer water met een spons of besproeiing mee te nemen om de wandelaars te verfrissen.”

De Dodentocht belooft later deze week nog met een nieuwsbrief te komen voor deelnemers en supporters met alle mogelijke tips om de hitte te (helpen) doorstaan.

