Waar eet … influencer Elisa Guarraci? “Hier eet je betaalbaar chic mét een kindermenu erbij”

Content creator en kunstenares Elisa Guarraci (31) is verliefd op Nico, lekker eten en het pure leven. De Genkse - ze woont in Sint-Huibrechts-Hern - deelt haar lievelingsplekjes om iets te eten of drinken. Dolce far niente!

Maison Mathis in Hasselt

“Een plek aan het water geeft me altijd een instant vakantiegevoel. De bediening is hier steevast met de glimlach en de vegetarische en vegan opties op de kaart zijn uitgebreid. Ik ben grote fan van de frisse toast. Lekker voor ontbijt, lunch én diner!”

Maison Mathis, Slachthuiskaai 7C in Hasselt. Elke dag open van 9 - 1 uur ’s nachts (keuken 9 - 22 uur). Info: www.maison-mathis.be/

© Luc Daelemans

La Botte in Genk

“Een open keuken met onvervalste Italiaanse hartelijkheid. Een echte beleving. Het cocktail- en lunchterras is heerlijk op zonnige dagen. Het culinaire (lunch)menu is betaalbaar en een echte aanrader.”

La Botte, Europalaan 99 in Genk. Open: ma, do en vrij 12-15 uur en 18 tot 23 uur. Za van 18 tot 23 uur. Zo en feestdagen van 12 tot 15 uur en 18 tot 23 uur. Di en wo gesloten. Info: www.labotte.be/

© Raymond Lemmens

Pino & Claudia in Genk

“Nostalgie troef hier bij mijn oom en nicht, want de veranda waar wij als kind opgroeiden, werd omgetoverd tot een thuisrestaurant. Grootmoeders keuken met een twist in een intieme, huiselijke sfeer. De ‘seada’ op de dessertkaart is een echt hoogtepunt!”

Pino & Claudia, Veertien Septemberlaan 36 in Genk. Open: op zaterdagavond. Info: www.pinoenclaudia.be/

© Luc Daelemans

La Fontanella in Hasselt

“Betaalbaar chic in een metropolische sfeer. De smaakbeleving is exquis, ook wat de wijnen betreft. Ze hebben een indrukwekkende wijnkoelcel voor de liefhebbers en het terras is heel sfeervol. We komen hier ook met de kinderen, want er is een kinderkaart tot 12 jaar. De taglioni al tartufo nero is echt perfetto!”

La Fontanella, Maastrichterstraat 60 in Hasselt. Open: di tot za van 12 tot 14 uur en van 17.30 tot 22 uur. Ma en zo gesloten. Info: www.la-fontanella-hasselt.be/

© La Fontanella

Caracole in Hasselt

“Een gezellig minizaakje op het drukste punt van Hasselt, maar met next level seafood en een uitgebreide cocktailkaart. Ik ga graag voor de oesters met rodewijnazijn en sjalot of een plats fruits de mer. Heerlijk!”

Caracole, Zuivelmarkt 16 in Hasselt. Open: di, do, vrij en za 12-13.30 uur en 17.30 tot 21.30 uur, wo 17.30 tot 21.30 uur. Ma en zo gesloten. Info: www.restaurant-caracole.be/