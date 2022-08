Hasselt

Arnout Romaen (31) uit Hasselt, onderwijzer 5de leerjaar in De Boomgaard in Runkst

Sofie Moermans (29) uit Herk-de-Stad, verpleegkundige op de afdeling intensive care van het Jessaziekenhuis

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zijn allebei fervente skiërs en we kwamen elkaar regelmatig tegen op de skipiste van Landgraaf en ook in Zwitserland en Oostenrijk. Drie jaar geleden zijn we dan een koppel geworden”, verlet Arnout. (raru)

