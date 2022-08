As

Toon Berghs (30), uit As, werkt voor defensie in Leopoldsburg.

Elke Pereira (27) uit Niel-bij-As, orthopedagoge in wzc Pallieter in As.

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Op de jeneverparty in As, ondertussen 11 jaar geleden”, aldus het bruidspaar (geva)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken