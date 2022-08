Wat is de beste manier om een teek te verwijderen? Trekken sommige mensen teken makkelijker aan?

Een zalige wandeling in het bos kan minder zalig eindigen wanneer je gebeten bent door een teek. En ook in de eigen tuin is het opletten voor de kleine, bruinachtige parasiet. Ze kunnen immers bacteriën dragen die de ziekte van Lyme veroorzaken. Maar wat doe je nu het best na een tekenbeet? Hoe weet je of je besmet bent? En kan je de tuin ook volledig tekenvrij maken?