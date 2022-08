Riemst

Caenen Johan (43) uit Bilzen, magazijnier bij bouwbedrijf Janssen in Mopertingen

Rasking Deborah (36) uit Tongeren, huishoudhulp bij Blink in Tongeren

Kinderen: Damian (2)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Deborah en Johan leerden elkaar in 2005 kennen via een schoonbroer van de bruid en een jaartje later hadden ze hun eerste date. Onlangs vroeg Johan haar ten huwelijk. (eva)

