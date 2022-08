Bilzen

Peter Severi (42) uit Hasselt, sociale dienstverlener

Bianca Meij (40) uit Bilzen, onderwijzeres in school De Wilg in Schoonbeek

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kenden elkaar al van vroeger. In coronatijd zagen we elkaar weer op Facebook. Onze vriendschap is dan uitgegroeid naar liefde”, lacht het gelukkige koppel. (joge)

