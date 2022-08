GEPROEFD. Eten op dak van de discotheek? Hier serveren ze toprundvlees in zomerse Ibiza-sfeer

De naam Kobe blijft voor eeuwig en een dag gelinkt aan de Japanse stad die in 1995 werd getroffen door een verwoestende aardbeving, maar voor foodies is het ook een kwalitatief hoogstaande rundersoort. “Exact de reden waarom we voor de naam Kobe kozen”, zegt CEO Maurice Vroonen.

Dat blijkt uit de samenstelling van de kaart met hoofdgerechten. Simmentaler, rubia gallega, wagyu … Toprundvlees met een prijskaartje, maar ook met véél smaak. Visliefhebbers hoeven niet in een kramp te schieten: je kan er ook tarbot, zeebaars, rode garnaal en mosselen bestellen. Wij gingen voor de rubia gallega, maar vooraf moet even vermeld dat Kobe de zomerse variant is van Bontà op de gelijkvloerse verdieping.

© Luc Daelemans

“Omdat we daar geen terras hebben, is Bontà in de vakantieperiode gesloten. We hadden op het dak een mooie ruimte vrij. Waarom die dan niet benutten?”, verduidelijkt Maurice Vroonen. Het resultaat van dat denkwerk is een open restaurant met zicht op onder meer zomerbar Ipanema, het Provinciehuis en de Kinepolis-site.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het foodaspect dan. We gingen van start met een pizzetta, belegd met mortadella, mozzarella, pistache en gamba (18 euro). Aantrekkelijk gepresenteerd en vooral anders dan de gebruikelijke pizzavariaties. Lekker voorgerecht. We gingen verder met een getrancheerd stuk rubia gallega. Een flinterdun, knapperig korstje aan de buitenkant, sappig en rosé aan de binnenkant (42 euro). Daarbij kozen we voor gerookte bearnaisesaus (4,50 euro) en homemade frietjes (4 euro). Eenvoudig, maar lekker gerecht. We dronken daarbij een glas huiswijn (tempranillo). Paste uitstekend bij het vlees, maar naar onze smaak iets te warm geserveerd. Bij 30 graden mag rode wijn gerust wat koeler geschonken worden, al is dat een kwestie van persoonlijke voorkeur. Wijn en temperatuur, verwaarloosd issue.

In een nutshell: naar Kobe ga je voor zomerse tapas, een goed, stevig bord – compliment aan chef Lijo Schreurs – én zomerse sfeer.

“We hadden op het dak een mooie ruimte vrij. Waarom die dan niet benutten?”, verduidelijkt CEO Maurice Vroonen. — © Luc Daelemans

Waarom hier uit eten?

1. Mooie wijnkaart, die onlangs werd uitgebreid met overzeese referenties van Ad Bibendum, de Limburgse specialist ter zake. Ook heel wat champagnes met een magnum van Dom Pérignon (850 euro) als paradepaardje.

2. Het interieur baadt in een mediterrane sfeer met rieten stoelen, exotische planten en rotanachtige lampenkappen. Het restaurant is volledig overdekt met zeilen, voor de frissere avonden zijn er straalkacheltjes.

3. Dineren is geen must. Je kan er ook terecht voor een aperitief met tapas. Een vleesbordje met wagyu of secreto 07, bijvoorbeeld. Op de kaart staan onder meer tien gins, vier cocktails en zes soorten Martini.

© Luc Daelemans

Praktisch

Adres

Trichterheideweg 70, Hasselt

Open

di- za 18 uur

Info

www.kobehasselt.be011/76.53.13