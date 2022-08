De opvallende trainingssokken van Wout van Aert: “Half mens half brommer”

Rust voor Wout van Aert na de Tour? Amper. De eerste week waren er de criteriums in Roeselare, Herentals en Roosendaal, de tweede week begon Van Aert alweer te trainen. Afgelopen weekend reed hij samen met onder meer Tiesj Benoot vanuit Herentals naar het Nederlandse Nijmegen. Een tochtje van 135 kilometer. “Half mens half brommer”, schreef Van Aert bij zijn activiteit op Strava. Die bijnaam krijgt Van Aert wel vaker en nu heeft hij zelfs kousen met dat opschrift.

Het volgende grote doel van Van Aert is uiteraard de wegwedstrijd van het WK wielrennen in Australië (zondag 25 september). Om zich voor te bereiden op het WK keert Van Aert wellicht op 21 augustus terug in competitie met de Duitse BEMER Cyclassics. Daarna staan ook nog de Bretagne Classic en twee wedstrijden in Canada op zijn voorlopige programma.

© Strava Wout van Aert