David Goffin en Elise Mertens moeten plaats(en) prijsgeven op wereldranking

Goffin werd afgelopen week uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi in het Amerikaanse Washington. Deze week is hij aan de slag in het Canadese Montreal.

De titel in Washington ging net als in 2019 naar Nick Kyrgios. De Australiër ziet zijn toernooizege vertaald in een grote sprong vooruit op de ATP-ranking. Hij wint 26 plaatsen en belandt op nummer 37. Ook de verliezend finalist Yoshihito Nishioka doet een uitstekende zaak. De Japanner wipt van 96 naar 54.

Helemaal bovenaan het klassement verstevigt Daniil Medvedev zijn leidersplaats. De Rus won afgelopen weekend in het Mexicaanse Los Cabos zijn eerste titel van het seizoen. Hij heeft nu meer dan 1.000 punten voorsprong op zijn eerste achtervolger, de Duitser Alexander Zverev. Die behoudt de tweede plaats voor de Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz. De Griek Stefanos Tsitsipas maakt de top vijf vol.

Zizou Bergs, de tweede Belg op de ranking, wint twee plaatsen en staat 156e.

Mertens zakt zeven plaatsen

Mertens (37ste) moet zeven plaatsen prijsgeven. Ze ging afgelopen week op het toernooi in Washington al in de eerste ronde onderuit tegen de Russin Liudmila Samsonova, die vervolgens zou doorstomen naar de titel in het Citi Open. Deze week is Mertens, die wel nummer 1 blijft in het dubbelklassement, aan de slag in het Canadese Toronto.

Alison Van Uytvanck, die sukkelt met een rugblessure, behoudt de 43e plaats. Greet Minnen, de derde Belgische in de top honderd, gaat twee banken vooruit en is 97e. Dan volgen Maryna Zanevska (101e, +1), Ysaline Bonaventure (152e, -3) en Kirsten Flipkens (186e, -5).

De Russin Daria Kasatkina komt dankzij haar toernooizege in het Amerikaanse San Jose de top tien binnen. Ze stijgt drie plaatsen en belandt op nummer 9. De Poolse Iga Swiatek behoudt de eerste positie voor de Estse Anett Kontaveit en de Spaanse Paula Badosa. Die steekt de Griekse Maria Sakkari voorbij.

Liudmila Samsonova boekt dankzij haar eindzege in Washington achttien plaatsen winst. Zij staat 42e.