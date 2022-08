82 euro voor stuk kaas, 10 euro voor biertje: klachten over hoge prijzen op internationale markt

Afgelopen weekend vond op de Grote Markt in Sint-Niklaas de vijfde editie van de Euromarkt plaats. Burgemeester Lieven Dehandschutter blikt tevreden terug op het weekend. “Het zijn drie bijzonder sfeer- en smaakvolle dagen geweest.” Al waren er hier en daar ook klachten over de zeer hoge prijzen voor de producten.

De vijfde editie van de Euromarkt bezorgde de stad Sint-Niklaas een van haar hoogtepunten van het jaar. Maar liefst 123 marktkramers uit 26 verschillende landen zakten dit weekend af naar de Wase hoofdstad om er hun ambachten en specialiteiten aan de vele tienduizenden bezoekers te tonen. “We mogen tevreden zijn over de sfeer die er dit weekend op en rond het marktplein hing”, vertelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Zustersteden

Tijdens de Euromarkt maakte de stad ook van de gelegenheid gebruik om haar banden met de delegaties van de verschillende zustersteden te onderhouden. “Het is belangrijk dat we na enkele moeilijke jaren door de coronapandemie opnieuw de draad oppikken en blijven inzetten op dit verhaal”, aldus burgemeester Dehandschutter. “Daardoor kunnen we evenementen zoals de Euromarkt organiseren.”

Extreme prijzen

Ondanks de goede sfeer was er ook wat ongenoegen over het feit dat enkele kraampjes extreem hoge prijzen hanteerde. “Ik heb 82 euro betaald voor een stuk Franse kaas moeten betalen”, vertelt een van de bezoekers. “Ik zag ook hoe een dame uit Temse een potje tapenade wou kopen en daar 97 euro voor moest neerleggen. Ze weigerde te betalen en er ontstond een hevige discussie met de marktkramer. Pas toen de vrouw de politie er wou bijhalen, liet de marktkramer het voor het was.” Ook de prijzen voor de internationale drankjes waren bijzonder hoog, zo gingen er pintjes van 10 euro over de toonbank.

Ook bij burgemeester Dehandschutter kwamen dergelijke verhalen ter oren. “We hebben inderdaad vernomen dat er aan het begin van de Euromarkt enkele kraampjes zeer hoge prijzen aanrekenden”, zegt Dehandschutter. “Marktleider Filip Boschman werd daarvan op de hoogte gebracht en we hebben erop toegezien dat er eerlijke prijzen werden gehanteerd. Ik wil nogmaals benadrukken dat maar bij een kleine minderheid het geval was en dat de Euromarkt opnieuw een succesverhaal is geweest.”