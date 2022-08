Lionel Messi scoorde fantastische omhaal met … speciale Rick and Morty-schoenen

De fluogroene kleur van de schoenen is gebaseerd op de wereldberoemde sitcom Rick and Morty, in het bijzonder op de cabine waarin de twee tekenfilmfiguren zich laten teleporteren om ‘intergalactische avonturen’ te beleven. Ook voor de lancering van de schoenen schakelde Adidas Rick en Morty in. En dat leverde een hilarisch filmpje op dat op YouTube al meer dan 3 miljoen keer bekeken werd.

Wereldsterren als Lionel Messi en Mohamed Salah speelden afgelopen weekend met de schoenen, die een speciale technologie in de zool hebben zitten die de sprintsnelheid zou moeten verhogen. Beide topspelers waren in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen meteen beslissend. Salah scoorde, maar bleef met Liverpool wel steken op 2-2 bij promovendus Fulham. Messi scoorde twee keer, waaronder een fantastische omhaal, en deelde ook een assist uit. PSG won met 0-5 op het veld van Clermont Foot.

