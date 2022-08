Controles in Heusden-Zolder: acht lawaaierige patserwagens beboet en auto met kind op dashboard

In Heusden-Zolder heeft de politie vorig weekend weer acht bestuurders beboet omdat hun uitlaat veel te veel lawaai maakte. Dit geeft overlast. De politie kreeg meerdere klachten en bindt de strijd aan tegen de patserwagens.

Vorige week werden ook al enkele bestuurders beboet. Dit weekend heeft de politie opnieuw gecontroleerd op overlast in het verkeer.

Bij alcoholcontroles moesten ruim 600 bestuurders blazen. Vijf gecontroleerden hadden te veel gedronken. Een overtreder zonder vast adres in ons land moest zijn boete van 1.269 euro meteen betalen.

De politie hield ook snelheidscontroles op acht plaatsen. Zaterdag werden 103 van de 1.366 gecontroleerden geflitst. Dit is 7,5 procent. Op zondag reed 13,5 procent van de gecontroleerden te snel: 232 bestuurders op 1.720 gecontroleerden krijgen een boete. In de Sint-Jobstraat in Bolderberg zat een bestuurder op vier boven de snelheidslimiet.

Opvallend bij de controles was ook dat opnieuw 27 bestuurders met gsm in de hand reden. Ze krijgen een boete. Verder waren er nog boetes voor motorrijders zonder correcte veiligheidskleding en onregelmatigheden met nummerplaten en ladingzekering.

Drie bestuurders reden zonder gordel en één van hen had zelfs het kind op het dashbord staan tijdens de rit.