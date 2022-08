Na ophef over partnergeweld: Lil Kleine treedt binnenkort weer op in ons land dankzij zijn Vlaamse beste vriend

Twee weken geleden dook Lil Kleine (27) voor het eerst sinds hij werd opgepakt voor partnergeweld, weer het podium op. Niet in zijn thuishaven Nederland, wel in Duitsland. En het ziet ernaar uit dat de rapper binnenkort ook weer in België zal optreden. Dat blijkt een foto die Carré-eigenaar Vincent Van Trier gedeeld heeft met de wereld.

“Alle showaanvragen proberen bijhouden”, schrijft Van Trier op Instagram, bij een foto met Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet. Wie naar de site van de Carré surft, ziet Scholten daar inderdaad ingepland voor een optreden op 2 september. Op 9 september staat hij dan weer in die andere club van Van Trier gepland: The Villa.

De rapper kwam in het verleden meermaals in opspraak wegens vermeend partnergeweld. Tot in februari dit jaar een filmpje opdook waarop te zien was hoe hij zijn toenmalige vriendin Jaimie Vaes aan de haren uit de auto trekt en haar hoofd tussen de deur klemt. Ze diende een klacht tegen hem in, hij werd aangehouden en belandde dagenlang in de cel. Vaes verbrak daarop ook de relatie. Ook professioneel kwam het tot een breuk met zijn platenmaatschappijen. Nederlandse radiozenders besloten eveneens zijn muziek niet langer te draaien. Bij ons kon het wel nog, zij het met duiding.

Van Trier en Lil Kleine zijn al lang beste vrienden. Hij was in mei ook te gast op het huwelijksfeest van Van Trier, waar hij spontaan een paar van zijn hits kwam zingen. “Zijn uitnodiging intrekken is nooit bij mij opgekomen”, vertelde hij toen. “Hij is op professioneel vlak al genoeg gecanceld, en dat is begrijpelijk. Hij werkt momenteel hard aan zichzelf. Dat is voor mij het belangrijkste.”

Nieuwe liefde voor Vaes

Lil Kleine trok inderdaad een paar maanden geleden naar Thailand om aan zichzelf te werken. Al uitte Vaes begin juli haar twijfels of dat effectief iets heeft uitgehaald. In haar realityshow komt de breuk geregeld voorbij. “Sinds hij is teruggekomen, is het nog steeds niet veranderd”, zegt ze daarin. “Vooral tegenover Lío is de situatie nog steeds niet veranderd. Terwijl hij erheen zou gaan voor zichzelf en zijn zoon.” Scholten kwam wel thuis met een nieuwe vriendin, wat Vaes “hartstikke leuk” noemt, “maar heb dan wel een beetje respect”.

Dit weekend klonk ze wel positiever, toen ze werd geïnterviewd naar aanleiding van haar dj-set op de Amsterdam Pride. Ze voedt momenteel hun zoontje alleen op, maar denkt dat de rapper op termijn weer in zijn leven komt. “Tuurlijk, en laten we daar ook gewoon van uitgaan. Nu is het allemaal nog een beetje een moeilijke kwestie, maar in de toekomst zal dat heus wel komen.”

Intussen is ook zij toe aan een nieuwe liefde. Ze bevestigde dat ze samen is met dj Afshin Momadi. “Wij kennen elkaar al heel lang, een jaartje of twaalf. Hij is een heel goede vriend van mij. Ik had geen behoefte aan een relatie, maar het is zo gelopen”, zegt ze aan RTL Boulevard. “Als je partner ook je beste vriend is, dan voel je je zo op je gemak. Dat heb ik nu met hem. Hij is in veel fasen van mijn leven erbij geweest, de leuke en ook de minder leuke dingen. Dus voor dit moment vult hij mij heel goed aan.”