“Het beste speelgoed ooit”: vader schenkt ‘vlammenwerper’ aan zijn kinderen, maar niets is wat het lijkt

Volgens de kinderen van de Canadees Daniel Hashimoto is deze ‘vlammenwerper’ “het beste speelgoed ooit”. Gelukkig gaat het niet om een echt exemplaar, ondanks dat het geschenk er levensecht uitziet. In realiteit gaat het om een elektrische bladblazer waaraan een zijden stof is vastgemaakt. Zo kon Hashimoto, die werkt voor een animatiestudio, er een realistische vlam op animeren. “Het resultaat was zelfs spectaculairder dan we ons hadden ingebeeld”, aldus de vader. “Sindsdien hebben we het apparaat omgedoopt tot ‘de vlammenwerper’.