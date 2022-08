Twee ongevallen met elektrische step in Hoeselt en Sint-Truiden

Maandagmorgen zijn twee ongevallen gebeurd met een elektrische step. In Sint-Truiden zou de steprijder plotseling de Naamsesteenweg zijn overgestoken. In Hoeselt raakte een vrouw zwaargewond bij een botsing op het kruispunt van de Stationsstraat en de Bilzersteenweg.

In Hoeselt gebeurde het ongeval op het kruispunt in het centrum. — © Tom Palmaers

De politie bekijkt de omstandigheden van de aanrijding in Hoeselt. Volgens getuigen zou de step op het fietspad hebben gereden, tegengesteld aan het verkeer. De step kwam van Bilzen. Het kwam tot een botsing op het kruispunt waar een auto de Stationsstraat insloeg. Nagegaan wordt of de step het rode licht negeerde. Het slachtoffer was er erg aan toe. De vrouw is onder begeleiding van een spoedarts naar het ziekenhuis gebracht.

Op de Naamsesteenweg in Sint-Truiden belandde een step onder een auto. — © Jozef Croughs

Op de Naamsesteenweg in Sint-Truiden stak de steprijder de straat over. Mogelijk had de jongeman de auto niet zien aankomen. De steprijder is tegen de voorruit van de auto beland. Het slachtoffer is met een zware hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht.