‘Magnum P.I.’-acteur Roger E. Mosley overleden

De Amerikaanse acteur Roger E. Mosley is zondagochtend (lokale tijd) overleden op 83-jarige leeftijd. Dat schrijven Amerikaanse media. De man werd enkele dagen geleden al opgenomen in het ziekenhuis na een verkeersongeval.

Mosley stierf zondagochtend in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles aan de verwondingen die hij had opgelopen na een verkeersongeluk enkele dagen eerder. Dat verduidelijkte zijn dochter aan The Hollywood Reporter. Hij was 83 jaar.

Mosley is vooral bekend door zijn rol als Theodore “T.C.” Calvin in acht seizoenen van de reeks Magnum P.I. Hij verscheen in 158 afleveringen naast Tom Selleck.

Verder was hij ook in tal van andere tv-series te zien. Onder andere in Love Boat, Night Gallery, Starsky and Hutch enThe Midnight Special.

Roger E Mosley rechts in beeld. — © Photo12

(sgg)