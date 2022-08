Goedlachse Erling Haaland verspreekt zich in interview na eerste goals voor Manchester City: “Geen goede woordenschat in dit land”

Op het veld van West Ham (0-2) opende Erling Haaland zijn rekening voor de Citizens met een penaltygoal en een doelpunt op assist van Kevin De Bruyne. “Het kon zelfs nog meer geweest zijn, denk je dat je een hattrick had moeten scoren?”, vraagt de interviewer aan Haaland na de wedstrijd.

“Ja, dat had zeker gekund”, antwoordt Haaland. “Op de voorzet van Gündogan bijvoorbeeld, voor ik naar de kant gehaald werd. Het is een beetje shit, maar het is wat het is”, aldus de spits, waarna de interviewer zegt dat hij beter oplet met zijn taalgebruik. “Oh, sorry, shit”, lacht Haaland terwijl hij een tweede keer vloekt. “Dit is geen goede woordenschat in dit land.”

