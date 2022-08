Waalse farmabedrijf Mithra krijgt groen licht in VS om vaginale ring Haloette op markt te brengen

Het Waalse farmabedrijf Mithra heeft in de VS groen licht gekregen om er de vaginale anticonceptiering Haloette op de markt te brengen. Dat meldt Mithra maandagochtend in een persbericht.

De Amerikaanse toezichthouder FDA (Food and Drug Administration) gaf hiervoor de goedkeuring. Mayne Pharma, de partner van Mithra in de VS, verwacht de commerciële lancering van de ring in de VS tegen begin 2023.