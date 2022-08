China gaat toch door met militaire oefeningen rond Taiwan

In het conflict rond Taiwan gaan de spanningen maandag dan toch niet liggen. Aan de militaire oefeningen die China midden vorige week was opgestart, zou zondag een eind komen. Maandag klinkt het dat die oefeningen op maandag toch verdergezet worden. Peking verhoogt daarmee de druk op Washington en Taipei.

Een nieuwe einddatum werd nog niet gecommuniceerd. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie, Wu Qian, noemde de manoeuvres maandag een “noodzakelijke waarschuwing” aan de Verenigde Staten en Taiwan. Hij had het over een “gepaste” reactie op hun “provocaties”. De Amerikanen hadden “bewust” spanningen gecreëerd door het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, vorige week aan Taiwan.

In de dagen voor dat bezoek had Peking meermaals duidelijk gemaakt dat het niet opgezet is met zo’n bezoek aan Taiwan. Voor het Chinese regime is Taiwan een afvallige provincie.

Het Chinese leger oefent maandag met onderzeebootbestrijding en aanvallen op zee. Tijdens de oefeningen van de voorbije dagen zijn simulatie-aanvallen uitgevoerd op Taiwan en op Japanse en Amerikaanse marineschepen die in de buurt van Taiwan liggen.