Nigeriaanse tiener Victory Beniangba in beeld als extra spits voor KRC Genk

Door het nakende vertrek van Cyriel Dessers is KRC Genk op zoek naar een extra centrumspits. Omdat coach Wouter Vrancken met Gouden Schoen Paul Onuachu en Hongaars belofteninternational Andras Nemeth nog twee topaanvallers ter beschikking heeft, zet ‘Head of Football’ Dimitri de Condé waarschijnlijk in op een jong internationaal talent.