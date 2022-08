“Weinig hoop” voor witte dolfijn in Seine

Er is nog weinig hoop voor de witte dolfijn in de Seine in Frankrijk. Het dier zou de komende 24 tot 48 uur verplaatst moeten worden, maar dat lijkt zo goed als onmogelijk. Euthanasie ligt wel niet op tafel, klinkt het.

Het vier meter lange dier werd dinsdag voor het eerst gespot in de seine op zo’n 70 kilometer van Parijs. Opmerkelijke want een beloega, ook wel witte dolfijn genoemd, komt voornamelijk voor in arctische en subarctische zeeën. Het is dus een zeldzaamheid dat het dier gespot wordt in Europese rivieren.

Wetenschappers en autoriteiten willen het dier dan ook helpen opnieuw richting de open zee te zwemmen, maar die pogingen waren tot nu toe niet succesvol. De witte dolfijn zou ondertussen ook zwaar ondervoed zijn. Er werd al bevroren haring en forel aangeboden aan de beloega, maar daar had het dier geen zin in. Daarom wordt overwogen om het dier een spuit met vitaminen te geven zodat het opnieuw op krachten kan komen om de tocht van 160 kilometer richting het Kanaal te hervatten. Want het dier in het warmere stilstaande water, tussen sluizen, laten zwemmen is niet langer een optie, klinkt het. “Het moet verplaatst worden in de komende 24 tot 48 uur. Deze omstandigheden zijn niet goed voor hem”, liet het hoofd van de Franse afdeling van Sea Shepherd weten aan persagentschap AFP. “We twijfelen allemaal aan zijn eigen vermogen om terug te keren naar de zee. Zelfs als we het met een boot zouden ‘drijven’ zou dat uiterst gevaarlijk, zo niet onmogelijk zijn.”

© AFP

Volgens wetenschappers is er “nog weinig hoop” voor de ondervoede beloega. Ook werden er afgelopen weekend vlekken gezien op de huid van de witte dolfijn. Het is niet duidelijk wat daar de oorzaak van is. Het zou mogelijk zijn dat het een reactie op het zoete water van de Seine is. Ook zou het dier minder ‘zingen’ en reageert het dier schrikachtig.

Het is onduidelijk hoe het nu verder moet. Momenteel zou euthanasie niet op tafel liggen.

Eind mei werd, ook in de Seine, een orka gespot tussen Le Havre en Rouen. Dat dier overleefde het jammer genoeg niet. Het was vast komen te zitten in de rivier en reddingspogingen haalden niets meer uit.

