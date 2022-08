Actrice Anne Heche stabiel na zwaar ongeval

De actrice werd vrijdagochtend (lokale tijd) in kritieke toestand afgevoerd nadat ze zwaargewond raakte bij een verkeersongeval. Heche zou met haar auto in een woning in Los Angeles gereden zijn. Er vielen geen andere gewonden. Het kostte de brandweer meer dan een uur om de brand die door het ongeluk in de woning ontstond te blussen.

Het huis waar Heche inreed, zou door de zware brand zwaar beschadigd en zelfs onbewoonbaar zijn, klonk het bij de brandweer. Met de actrice zelf gaat het ondertussen iets beter. “Anne is momenteel in stabiele toestand. Haar familie en vrienden vragen om uw gedachten en gebeden en om haar privacy te respecteren in deze moeilijke tijd”, liet een vriendin van haar weten in een statement.

Heche werd begin jaren 90 bekend als actrice in de soap ‘Another world’. Later speelde ze in films als ‘Donnie Brasco’, ‘Six days seven nights en ‘Wag the dog’. Eind jaren 90 had Heche een relatie met presentatrice Ellen DeGeneres, wat tot zeer intense media-aandacht leidde. Vorig jaar zei Heche in een interview dat haar relatie met DeGeneres ervoor gezorgd had dat ze op een zwarte lijst terechtkwam. “Ik heb tien jaar lang geen grote studiofilm kunnen doen”, zei ze.Sinds die tijd had Heche rollen in televisieseries als ‘The brave’, ‘Quantico’ en ‘Chicago P.D’.

(sgg)