In de Gazastrook zijn bij Israëlische bombardementen zeker 31 doden gevallen, onder wie ook kinderen. De Palestijnen reageerden met meer dan driehonderd raketaanvallen op Israël. Intussen heeft Egypte een tijdelijk staakt-het-vuren bemiddeld, maar de vraag is hoelang dat kan standhouden. Want voor enkele machtige spelers komt het geweld net goed uit.