Golfster Ashleigh Buhai wint Women’s British Open na thriller

Buhai was met vijf slagen voorsprong begonnen aan de laatste ronde, maar had voor die vierde ronde 75 slagen, drie over par, nodig. De Zuid-Koreaanse Chun In-gee had zo genoeg aan een ronde in twee onder par om langszij te komen. Beide speelsters eindigden met 274 slagen, tien onder. Ook op de eerste vier extra holes hielden ze elkaar in balans. Op de vijfde extra hole sloegen ze allebei de bal in de bunker, maar Buhai wist zich er met een perfecte bunkerslag uit te redden, waarna ze genoeg had aan een parputt van 1 meter voor de overwinning.

Buhai won al drie toernooien op de Ladies European Tour (Catalonia Masters 2007, Portugal Open 2011 en Zuid-Afrikaans Open 2018), maar kon nog niet eerder proeven van een overwinning op de Amerikaanse LPGA Tour. Ze is ook de eerste Zuid-Afrikaanse Women’s British Open winnares. Aan haar zege in het laatste major van het seizoen hield ze 1.095.000 euro over.