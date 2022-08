Jonge Belgian Cats lijden tweede nederlaag op EK basketbal U18

De Belgische meisjes hebben zondag in Heraklion (Kreta) een tweede nederlaag geleden op het EK basket U18. Tegen Letland werd het 66-55. Zaterdag werd al met 63-58 verloren van Tsjechië. Maandag is gastland Griekenland, dat zijn eerste twee wedstrijden won, de laatste tegenstander in groep B.