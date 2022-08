Luikenaar Pierre De Froidmont haalt top vijf op Wereldbeker MTB in Canada

De Froidmont was eerder dit seizoen al als zesde gefinisht in de openingsmanche van de Wereldbeker in het Braziliaanse Petropolis, maar boekte in Mont-Sainte-Anne de eerste topvijfplek uit zijn carrière op wereldbekerniveau. Symbolisch erg belangrijk in het mountainbiken, waar op het podium niet de top drie wordt gehuldigd, maar de top vijf.

De Froidmont reed een actieve wedstrijd in de achtervolging op koploper Carod, die won met 1:41 voorsprong. De Zwitser Filippo Colombo werd tweede, de Spanjaard David Valero derde. Wereldbekerleider en wereldkampioen Nino Schurter finishte achter de rug van De Froidmont als zesde. Naast De Froidmont finishte ook Jens Schuermans (negende) in de top tien.

Schuermans en De Froidmont waren de enige Belgische deelnemers in Mont-Sainte-Anne. De hoogvorm van het Belgische duo komt op een uitstekend tijdstip: later deze maand zijn er nog het EK in het Duitse München en het WK in het Franse Les Gets. Met het oog op die wedstrijden of door gezondheidsproblemen paste een deel van de mountainbiketop voor Mont-Sainte-Anne.

Bij de vrouwen soleerde olympisch kampioene Jolanda Neff naar winst in Mont-Sainte-Anne. De Oostenrijkse Mona Mitterwallner en de Amerikaanse Haley Batten vulden de rest van de top drie.