Liudmila Samsonova (WTA-60) heeft zondag het WTA-toernooi van Washington (251.750 dollar) gewonnen. In de finale van het Amerikaanse hardcourttoernooi nam de 23-jarige Russische in 1 uur en 46 minuten met 4-6, 6-3 en 6-3 de maat van de Estlandse Kaia Kanepi (WTA-37).

In haar tweede finale boekte Samsonova ook haar tweede toernooizege. Vorig jaar was ze de beste in Berlijn.