Belgische dressuurruiters dertiende op WK, titel is voor Denemarken

De top zes plaatste zich voor de Olympische Spelen in Parijs. Naast Denemarken, Groot-Brittannië en Duitsland zijn dat Zweden, Nederland en de Verenigde Staten.

Catherine Laudrup-Dufour liet met 81,864 procent de hoogste scoren optekenen, voor de Britse Charlotte Fry en Glamourdale (80,838 %) en de Nederlandse Dinja van Liere en Hermes (78,835 %). Larissa Pauluis leverde met Valentin de beste Belgische prestatie: 29e met 71,351 procent. Domien Michiels (Intermezzo) is in de individuele ranking met 69,596 procent 44e, Charlotte Defalque (Botticceli) met 68.354 procent 60e en Lore Vandeborne (Ikke-Pia) met 66.910 procent 71e.

Maandag begint de individuele titelstrijd in Herning. De Duitse Isabell Werth verdedigt haar titel, maar niet met de inmiddels 18-jarige merrie Bella Rose, die haar vier jaar terug in Lexington goud opleverde en vorig jaar op de Spelen in Tokio zilver. Nu heeft ze de 12-jarige hengst Quantaz onder het zadel. In de landenprijs leverde het nieuwe Duitse duo met 77,127 procent de vijfde prestatie. Alleen de top dertig van de individuele ranking rijdt de Grand Prix Spécial. Larissa Pauluis is dus de enige Belgische deelnemer.

In de voltige is Lauren Vanlerberghe met Crixus met 7.315 punten zeventiende na de opgelegde en de technische proef. De Française Manon Moutinho (Saitiri) leidt met 8.630 punten. De medailles worden maandag na de vrije kür uitgereikt.