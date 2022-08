Constant Van Paesschen wordt tweede in Grand Prix van Saint-Lo, Thomas de Wit beste Belg in Opglabbeek

Constant Van Paesschen heeft zondag net naast de zege gegrepen in de Grand Prix van de driesterrenjumping in het Franse Saint-Lo. Met de 11-jarige hengst Plato reed de 28-jarige Van Paesschen een foutloze barrage op 1m50, maar de Fransman Julien Epaillard deed dat met de 9-jarige ruin Donatello nog 62 honderdsten sneller. Valentin Besnard werd met Dynastie derde, op 1.10 van zijn landgenoot.

Dertien combinaties sprongen de barrage. Daarbij ook José Thiry en Jalisco. Met vier strafpunten eindigden zij op de tiende plaats. Roy Van Beek (Chacco) en Thibeau Spits (King) moesten al in de eerste omloop vier strafpunten noteren en werden achttiende en negentiende. Andres Vereecke (Kingston) gaf op.

Zondagochtend werd Vereecke met In The Mood vierde in een door de Fransman Bilal Zaryouh (Cheyenne) gewonnen snelheidsproef op 1m40.

Loewie Joppen wint Grand Prix in Opglabbeek, Thomas de Wit (11e) beste Belg

Loewie Joppen heeft zondag de Grand Prix van de viersterrenjumping van Opglabbeek gewonnen. Met zijn 11-jarige Belgische ruin Havel vormde de 59-jarige Nederlander de snelste foutloze combinatie in een barrage met tien. De Japanse Karen Polle werd met Celine tweede, de Britse Georgia Tame met Arna derde.

De Belgen konden zich niet voor de barrage plaatsen. Thomas De Wit greep er met Tools door een tijdstraf maar net naast en eindigde zo op de elfde plaats. Christophe Vanderhasselt (Arthuro), met vier strafpunten dertiende, eindigde ook nog in de prijzen.