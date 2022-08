“Een bbq voor al mijn vrienden en familie in de Carré in Willebroek.“ Dat was de laatste wens van Charlotte Van Buylaere. De jonge vrouw van 26 overleed vorig jaar onverwacht aan een hartstilstand. Zondagmiddag kwam iedereen die haar lief had samen in de discotheek. De opbrengst van de barbecue schenken haar mama en pluspapa aan Make-A-Wish, een organisatie die wensen van zwaar zieke kinderen vervult.