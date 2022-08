Hij wordt op dit moment medisch getest: Dries Mertens klaar voor Turks avontuur bij Galatasaray

Dries Mertens (35) is veel gewoon, maar dit? Turkije staat in rep en roer door zijn transfer – in positieve zin dan. Straks tekent hij bij Galatasaray, maar dit weekend kreeg hij al een voorsmaakje van de helse sfeer. Voor de krabbel onder zijn contract van meer 3,2 miljoen euro per jaar kan worden gezet, moet Ciro nog medisch getest worden. Vanmorgen werd Mertens alvast gespot in het Liv Hospital in Istanboel, samen met Lucas Torreira - die andere nieuwe aankoop van de Turkse recordkampioen.

Zaterdagavond op Zaventem. Dries Mertens en Kat Kerkhofs stappen in hun privéjet – baby Ciro in de armen van zijn papa. Bestemming: Istanboel. Op dat moment weet iedereen al dat Mertens klaar is om als transfervrije speler bij Galatasaray te tekenen. Hij niet alleen trouwens. Ook Arsenal-middenvelder Lucas Torreira, die in het vliegtuig op zijn toekomstige ploegmaat zit te wachten. Maar we vragen ons af: zou de Belg toen al beseft hebben wat er hem te wachten stond?

Ver na middernacht zet Mertens voet op Turkse bodem. Als hij even later de Genel Havacilik Terminal verlaat, barst de gekte los. Talloze journalisten en supporters wachten hem op. Was hij al God in Napels – logisch, als clubtopschutter aller tijden en nu zelfs ereburger –, dan wrijft hij zich nu pas echt de ogen uit. Hij krijgt meteen een geel-rode sjaal om zijn nek en het feestje kan beginnen. Terwijl hij staat te zwaaien en te zingen, legt zijn vrouw alles vast met haar cameraatje en telefoon. Niet dat het nodig zal zijn om die beelden later nog te bekijken – de taferelen staan ongetwijfeld op hun netvlies gebrand. Wanneer ze nadien met het busje worden weggevoerd, verloopt dat niet zonder slag of stoot, want ze moeten een massa mensen en bengaals vuur trotseren. De aankomst van Charles De Ketelaere in Milaan is er werkelijk niks tegen.

Dertiende vorig seizoen

Veel nachtrust zat er voor Mertens nadien niet in. Nochtans kon hij wel wat slaap gebruiken, want gisteren moest hij zich al melden voor een deel van zijn medische tests. Vandaag staat er nog meer van dat op het programma. Wanneer hij zijn megacontract – een stuk meer dan de 2,5 miljoen euro die hij bij Napoli kon krijgen – precies zal ondertekenen, valt nog te bezien. Er moet ook nog definitief worden afgeklopt of het nu om één jaar plus optie gaat, maar in principe wel. In elk geval: de transfer komt er. Galatasaray kondigde zijn komst al aan via sociale media, het is nog kwestie van de krabbels zetten.

De Turkse pers kon ook al een paar quotes rapen van de Rode Duivel. Dat het “geweldig” was om de fans te ontmoeten. “En onze excuses dat we een beetje te laat waren, maar ik denk wel dat de ontmoeting de moeite waard was.” Hij gaf ook mee dat voormalig Oranje-international Wesley Sneijder – van 2012 tot 2017 bij Galatasaray – hem had aangeraden om in zijn voetsporen te treden. “Hij zei me: Niet twijfelen, doen!”

Nochtans ligt er veel werk op de plank. De Turkse recordkampioen (met 22 titels) eindigde vorig seizoen pas dertiende, de laagste notering sinds de oprichting van de Süper Lig in 1959. De laatste drie titels waren voor Basaksehir (2020), Besiktas (2021) en Trabzonspor (2022). De eerste twee zijn dan nog concurrenten uit de hoofdstad, al is Fenerbahçe daar de grootste rivaal. De komst van Mertens, die in de kleedkamer onder anderen Christian Luyindama (ex-Standard) en Sergio Oliveira (ex-KV Mechelen) aantreft, moet Galatasaray een serieuze boost geven. Zaterdag speelt de club in eigen huis tegen Giresunspor. Met zijn nieuwste aanwinst erbij? Dan wordt het ongetwijfeld opnieuw een zottenkot.