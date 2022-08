Nieuwe zege van Chicago Sky na thriller voor Emma Meesseman en Julie Allemand in WNBA

Emma Meesseman en Julie Allemand blijven bij kampioen Chicago Sky en in de WNBA on fire. De ploeg uit de Windy City won na een thriller met 94-91 in de topper tegen Connecticut Sun. Met 25 op 33 blijft Chicago Sky autoritair leider.

Na een waanzinnig sterk openingskwart van Chicago Sky (31-14) kwam Connecticut Sun met een verschroeiend tweede schuifje (19-32) echter opzetten: 50-46 halfweg. Wat volgde was een heuse thriller. Na drie kwarts flikkerde er een 69-67 tussenstand op het scorebord. In het slotkwart bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar hield Chicago Sky in het met 8.824 toeschouwers gevulde Wintrust Arena de winst in eigen midden: 94-91.

Emma Meesseman (6 op 8 shots, waaronder 3 op 4 bommen) was goed voor 15 punten, 4 rebounds en 5 assists en Julie Allemand voor 4 punten, 1 rebound en 5 assists. Met 25 op 33 blijft Chicago Sky leider in de WNBA. Met nog slechts drie speeldagen op het programma is de poleposition dan ook zo goed als zeker op zak. Dinsdag ontvangen Emma Meesseman, Julie Allemand en assistent-coach Ann Wauters in een nieuwe topper Seattle Storm. De reguliere fase eindigt op zondag 14 augustus en de top 8 is zeker van de play-offs. De eindronde vat op 17 augustus aan. De kwartfinale is een best of three. De halve finale en finale is een best of five. Chicago Sky is de uittredende WNBA-kampioen.