Ze is de beste Russische tennisster van het moment, maar door haar coming out en haar verzet tegen de oorlog in Oekraïne geldt Daria Kasatkina (WTA 12) ook als een van de meest markante figuren in het huidige tennis. De 25-jarige Kasatkina speelde de voorbije nacht de finale van het WTA-tornooi van San Jose in Californië.