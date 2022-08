We zijn vertrokken voor de eerste hittegolf van deze zomer. En het wordt meteen een lange. Het KMI voorspelt twaalf dagen van 25 graden en meer. Lokaal zit er misschien zelfs een superhittegolf in, met drie dagen van 35 graden en meer. Frank Deboosere: “Maandag blijft het nog enigszins zacht. Geniet ervan, want het zal lang duren voor we weer onder de 25 graden duiken”.