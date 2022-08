Beker van Vlaanderen basketbal: moet wedstrijd van Leopoldsburg herspeeld worden?

In het duel tussen eersteprovincialers Leopoldsburg en Gent-Oost B stond het na 40 minuten 61-61 gelijk, waarna de scheidsrechters beslisten om af te fluiten omdat er volgens hen in poulewedstrijden geen verlenging wordt gespeeld. In het reglement op de website van Basketbal Vlaanderen staat echter wel dat er verlengingen worden gespeeld tot er een winnaar bekend is. Afwachten of de wedstrijd zal moeten herspeeld worden.

Sint-Truiden trok met de A- en B-ploeg op stage/teambuilding naar Oostende. Die werd zondag afgesloten met een bekerwedstrijd in Koekelare. Sint-Truiden won vlot met 68-110. De wedstrijd werd niet met het DWF bijgehouden, maar op papier en er zijn geen punten per speler beschikbaar.

Poule I

Leopoldsburg-Gent-Oost B 61-61

Quarters: 15-15, 19-17 (34-32), 10-15 (44-47), 17-14.

Union Leopoldsburg: REYNDERS 11, SCHELKENS 8, DUFRANE 11, VAN POPPEL 9, GEERLINGS 13, Verwyvel 2, De Neef 7.