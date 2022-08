OVERZICHT BEKERVOETBAL. Achel en Koersel stunten en één derby in derde ronde. Lees hier alle verslagen

De Limburgse amateurclubs lieten zich niet verrassen in de tweede ronde van de Beker van België. Eersteprovincialers Achel en Koersel konden stunten tegen ploegen uit de hogere reeksen. Weerstand krijgt met Belisia in de volgende ronde een Limburgse derby voorgeschoteld. Dat is de tweede ronde van de beker van België in een notendop. Lees hier alle verslagen van de Limburgse clubs.